Деревня, где девочки превращаются в мальчиков

Уникальное место находится в Доминиканской Республике и носит название Салинас. Это кажется невероятным, но девочки, рожденные в семьях, проживающих в этой удивительной деревне, в подростковом возрасте становятся мальчиками. В прямом смысле этого слова.

Для этого феномена придуман даже специальный термин «геведосе», а родители таких детей отмечают, что уже в детстве начинают понимать, станут ли их дочери в подростковом возрасте сыновьями или нет.

Уже примерно к 6 годам у девочек, которым предстоит превратиться в мальчиков, начинают расти и развиваться мышцы, меняется характер и само строение тела. А около 12 лет малышки превращаются в подростков мужского пола.

Поверить в такую трансформацию очень сложно, кажется, что это что-то за гранью реальности. Но у ученых, которые изучают феномен жителей деревни Салинас с 70-х годов, есть вполне разумное объяснение этому явлению.

Изначально все люди выглядят как девочки, находясь в материнской утробе, хотя и имеют разные наборы хромосом. Визуально определить пол ребенка на ранних стадиях беременности невозможно. Лишь на определенном этапе у плода, который должен стать мальчиком, происходит всплеск тестостерона, вызванный влиянием Y-хромосомы. Тогда-то у ребенка и появляются все признаки мужского пола.

У жителей деревни Салинас этого всплеска гормонов в утробе матери по какой-то причине не происходит. Именно поэтому на свет появляются только девочки. Но Y-хромосомы никуда не исчезают. Они терпеливо ждут своего часа и когда ребенок вступает в подростковый период, все же «включаются» на полную мощность. Тогда и происходит удивительная трансформация, а у некоторых детей появляются мужские первичные половые признаки.

Однако не у всех жителей деревни Салинас происходит этот всплеск, поэтому и рождаются одни девочки. Но, конечно, по природе своей у некоторых подростков X— и Y-хромосомы, как и положено мальчикам.

Всплеск приходится на подростковый возраст, и в этот раз тестостерон уже работает как надо, а у детей появляются первичные половые признаки.