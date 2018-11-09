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Зверюшки, с которыми лучше не связываться
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Зверюшки, с которыми лучше не связываться 

Рамблер 2 часа назад
Очаровательные щенки и милые котята, пушистые морские свинки и юркие хомячки — кому не нравятся эти симпатичные зверушки! Но есть на планете и другие животные, которые способны внешним видом вызвать умиление. Но вот подходить близко к ним не стоит, иначе трагических последствий не избежать.
1. Гусеница-кокетка. Покрытая шерстяным покровом гусеница, вырастающая до трёх сантиметров в длину, выглядит как крошечная мышка. Но попробуйте только взять её в руки, как она тут же пустит в ход ядовитые шипы. Они скрыты под волосками, но при прикосновении ломаются и впиваются в кожу, доставляя туда яд. Боль от попадания яда очень сильная, она распространяется по всей конечности, может вызвать аллергию и даже шок.
2. Рыба-крылатка. Название рыбке подарили эффектные размашистые плавники, походящие на крылья птицы. Но именно в этих плавниках скрываются шипы. Рыба спокойно относится к приближению других, но как только другое живое существо попытается прикоснуться к ней, оно сразу же получит отпор. Укол шипом крылатки вызывает сильную боль и способен вызвать паралич дыхательной мускулатуры. В некоторых случаях в месте укола начинается некроз тканей, а потом и гангрена.
Чем опасна кубомедуза, почему нужно держаться подальше от ужасного листолаза, чем заражают человека пресноводные улитки — обо всём этот рассказывает видео.
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