Лосось резво переплывает дорогу в Вашингтоне

Целеустремленной рыбе хватило всего нескольких сантиметров воды, чтобы резво переплыть дорогу.

Запись сделал Алексис Леонард, который со своим отцом двигался по шоссе 101 в США, затем видео было опубликовано в соцсети и очень быстро стало популярным.

Кстати Алексис является сотрудником рыбного хозяйства, он объяснил, что лосось предпринял такое отчаянное путешествие, ради воспроизведения потомства. Накануне в Вашингтоне прошли обильные дожди, что вызвало разлив местных рек, в частности речки Скокомиш. Затопленным оказался даже небольшой участок дороги. Несмотря на то, что воды там было всего несколько сантиметров, рыбе этого хватило, чтобы перебраться на другую сторону дороги.

Главное, как уточнил Алексис, чтобы лосось смог добраться до ручья и отметать там икру, иначе вся эта рыба погибнет, так и не достигнув цели своего путешествия.