Планета, которую назвали Земля 2.0

Уже давно учёных волнует вопрос, существует ли где-то ещё жизнь, подобная нашей. Пока мы не смогли найти планету, где обитают разумные существа, но означает ли это, что наша цивилизация действительно уникальна? Космологи-оптимисты так не думают.

В созвездии Лебедя в 2015 году орбитальный телескоп «Кеплер» обнаружил экзопланету, очень похожую на Землю. Официальное её название Kepler-452 b, но из-за схожести с нашей планетой её часто именуют Земля 2.0. Уже сейчас известно, что Kepler-452 b вращается вокруг своего «Солнца», которая старше нашего на 1,5 миллиарда лет. Да и сама планета немолода, её возраст больше земного на те же 1,5 миллиарда лет. Год здесь длится 385 дней, а поверхность, по предварительным предположениям, покрыта скалами и водой. Вокруг экзопланеты много облаков, температура у поверхности -8 градусов Цельсия, а гравитация в два раза больше земной. Конечно, эти условия отличаются от наших, но возникновение жизни в них не исключено.

Добраться к Земле 2.0 в ближайшие десятилетия человек не сможет, ведь даже свет идёт до неё 1 402 световых года. При нынешнем уровне развития технологий космический корабль будет лететь к Kepler-452 b 25 миллионов лет, но в будущем, возможно, человек создаст более совершенные аппараты, способные преодолевать космические расстояния, и познакомится с Землёй 2.0.