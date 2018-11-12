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Самые удивительные животные
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Самые удивительные животные 

Рамблер 3 часа назад
Нам привычны животные, обитающие в нашей полосе, но стоит перебраться ближе к тропикам, как сразу появляются местные обитатели, вызывающие и восхищение, и удивление, и ужас.
1. Рыба-капля. Рыба с довольно странной внешностью обитает в глубинных водах Австралии и Тасмании. Этот вид рыб изучен плохо, однако известно, что рыба-капля — существо пассивное и предпочитает питаться, просто медленно плавая с открытым ртом.
2. Нарвал. Это крупное млекопитающее, живущее в северных морях. При длине тела 4-4,5 метра он весит до полутора тонн. Особенность нарвала в том, что у него есть бивень, вырастающие до 3 метров. Бивни нарвалов очень прочны, но способны сильно извиваться, не ломаясь. А вот если нарвал потеряет бивень, то новый уже не вырастет, зато на месте облома образуется своеобразная «пломба».
3. Императорский тамарин. Эти любопытные приматы живут в лесах Амазонии, Бразилии, Перу. Обезьянка имеет рост около 25 сантиметров и весит примерно полкило. Кстати, определение «императорский» тамарин получил в честь кайзера Вильгельма II, который всю жизнь носил замысловатой формы.
О других животных с занятной внешностью узнайте из видео.
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