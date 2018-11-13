Предсказания, в которые с трудом верится

Кому не хочется знать, каким будет будущее? Мир и сейчас меняется ежегодно, а через десять-двадцать лет он наверняка станет совсем иным. И вот что говорят о будущем футурологи.

1. Брачный контракт станет необходимостью. Достижения медицины позволяют человеку жить всё дольше, так что людям, скорее всего, будет сложнее соблюдать брачные обеты. Из-за этого и распространятся брачные контракты на определённый срок.

2. Каждый человек будет знать несколько языков. Основными станут английский, испанский и китайский.

3. Мозг соединится с компьютером. Некоторые специалисты полагают, что уже к середине этого века мы сможет взаимодействовать с машинами и настраивать мозг по собственному желанию.

4. Человечество научится контролировать погоду. Уже сейчас тестируются технологии, снижающие интенсивность торнадо, а распыление аэрозолей для разгона облаков применяется далеко не первый год.

5. Приватность останется в прошлом, а государство будет знать о гражданах практически всё.

6. Климат изменится необратимо. О глобальном потеплении заговорили несколько десятков лет назад. Сейчас мировые правительства предпринимают усилия для минимизации экологического ущерба, однако тот урон, что мы уже нанесли природе, ещё долго будет сказываться на жизни.