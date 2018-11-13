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Как могли бы выглядеть инопланетяне
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Как могли бы выглядеть инопланетяне 

Рамблер 58 минут назад
Наверняка вы задумывались о том, как могут выглядеть инопланетяне. Конечно, киношники уже неоднократно показывали нам своё видение обитателей иных миров, но действительно ли пришельцы могут быть подобны человеку или, напротив, представлять из себя бесформенную, но мыслящую массу. Ответ дают специалисты.
Астрономы уже неоднократно говорили о том, что во Вселенной есть сотни тысяч планет, походящих на нашу, где теоретически могла бы возникнуть жизнь. Если живые организмы будут развиваться в условиях, подобных земным, то они вполне могут иметь и похожую внешность.
Но есть и другие планеты, где учёные пытаются отыскать следы жизни. И один из самых близких претендентов — Марс, наш сосед, находящийся на границе обитаемой зоны. Но на поверхности Марса жить трудновато: резкие перепады температур, низкая гравитация, почти полное отсутствие кислорода почти не дают шансов на зарождение чего-то живого. Впрочем, исследователи обнаружили, что подобные условия имеются в кишечниках коров. И там с комфортом обитают тысячи бактерий, которые, возможно, выжили бы и на Марсе.
Как выглядели бы инопланетяне, если бы они обитали на огромных планетах с высокой гравитацией, на горячих планетах с обжигающей атмосферой или на планетах, где царит вечный холод? Смотрите ролик и узнайте, что думают об этом учёные.
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