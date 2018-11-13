Новая иллюзия заинтересовала Сеть

Канадская учительница делала бумажные маки со своим классом в честь Дня памяти павших, который традиционно празднуется в странах Британского Содружества наций 11 ноября. Но когда она нарисовала заготовку для цветов на красной бумаге, не все дети поняли, как вырезать их, и вот почему:

Некоторым школьникам показалось, что один контур заезжает на другой. Но если приглядеться, становилось ясно, что все цветы находятся раздельно друг от друга. Именно так и родилась эта оптическая иллюзия.

Фото будущих бумажных маков было выложено преподавательницей на сайт Reddit.

"Я нарисовала контуры мака на цветной бумаге для моего класса. Если посмотреть на них, они то заезжают друг на друга, то снова становятся ровными", — написала она.

Пользователи очень заинтересовались, почему так происходит. Наше зрение способно "достраивать" изображения, которые мы видим, чтобы получить полную картину происходящего.