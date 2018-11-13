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Мужчина купил iPhone за ванну мелочи
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Мужчина купил iPhone за ванну мелочи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Facebook
В московском магазине покупатель расплатился за новый iPhone XP стоимостью 100 990 рублей монетами, принесенными в ванне.
Вчера вечером два человека занесли в магазин ванну, наполненную мелочью, и заявили, что в ней 100 тысяч рублей и что они хотят купить iPhone. Об этом рассказала сотрудница магазина Людмила Семушина.
Чтобы набрать нужную сумму, продавцам понадобилось два часа. После чего мужчины удалились из магазина вместе с ванной, в которой еще оставались монеты.
Напомним, что когда аппараты iPhone XS только привезли в Россию и за ними выстроились длинные очереди, с первым покупателем тоже приключился забавный случай. Хотя Валерий стоял девятый в очереди, зайти в магазин у него получилось первым, но денег на покупку нового телефона у него не оказалось, потому что он приобрел место в очереди и надеялся его перепродать подороже, а покупателя так и не нашлось.
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