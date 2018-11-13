Журналистка решила выпить 150 «Маргарит» за три дня

Журналистка Vice Джанель Ласаль решила поставить над собой эксперимент: выпить 150 коктейлей «Маргарита» за три дня. И звучит это намного лучше, чем есть на самом деле. Пойти на такой шаг Джанель решила, когда планировала поездку в Канкун. Девушка увидела, что отель, где она остановится, предлагает меню из 150 «Маргарит», которые сделаны на основе разных видов текилы. Так почему бы не попробовать их все? Но оказалось, что легче сказать, чем сделать.

День 1

«Я думала, что разберусь с этими «Маргаритами» за три дня. Это означало, что нужно выпивать по 50 коктейлей в день, что я считала вполне выполнимым делом».

Первый день эксперимента начался вполне приятно: Джанель лежала у бассейна и пила коктейли. Позже вместе с компанией девушек она отправилась в лобби-бар, где их взору предстала огромная, сияющая голубым неоном стена, презентующая все виды коктейлей «Маргарита» из меню.

«Это было классное место, чтобы бросить вызов моей печени».

Джанель начала один за одним пробовать различные вариации на тему классического коктейля «Маргарита»: с базиликом, манго, клубникой, лимончелло, огурцом, Jaegermeister. В каждом бокале даже была маленькая пипетка, чтобы можно было попробовать текилу в чистом виде, прежде чем смешивать.

«Тогда я поняла, что совершила роковую ошибку. Вместо того чтобы делать по глотку каждого коктейля, я выпивала их до дна. После 12 «Маргарит» я держала голову руками, чтобы пол и потолок прекратили плыть перед глазами. И я не находилась, как бы мне ни хотелось, на пиратском корабле, уплывающем в закат. И рядом не было очаровательного попугая, чтобы составить мне компанию».

День 2

«На следующее утро я проснулась изрядно постаревшей, будто крошечные эльфы пробрались ночью в мою комнату и избили меня наволочками, полными кирпичей. Я трижды прокляла сахар и его опьяняющую силу, пока не приняла холодный душ, который вернул меня к жизни».

Вечер, конечно же, продолжился в компании «Маргарит».

«Спустя некоторое время, окончательно забыв про стыд, я задалась целью собрать столько плохих парней, сколько возможно. Несколько из них уже вертелись вокруг меня. Спустя еще пару коктейлей я стала делать неудачные селфи».

День 3

Воодушевленная обещанным на обед тако, Джанель быстро разделалась с несколькими «Маргаритами», а потом отправилась в ванную, чтобы перед зеркалом станцевать под Return of the Mack Марка Моррисона

Вечером Джанель сконцентрировала свое внимание на коктейлях из раздела «Фьюжн».

«Ужин пролетел как вспышка, я вела себя особенно дружелюбно с марьячи-бэндом, а регулятор громкости моего голоса определенно сломался. Я громко кричала и хихикала после каждого коктейля».

Потом Джанель каким-то магическим образом оказалась на заднем сиденье гольф-кара, хихикая, делая фотографии и отсыпая водителю щедрые чаевые. Ну а после она присоединилась к компании в караоке.

«Выбитая из колеи своей любимицей текилой, я не могла делать ничего, кроме как танцевать. Я начала плясать прямо в зале. Ко мне подошел морщинистый пожилой мужчина и с улыбкой сказал: «Не поймите меня неправильно, мисс, но вы прекрасно двигаетесь. Вы понимаете, я имею в виду страсть к жизни, способность отпустить все ненужное и наслаждаться мелочами»».

«Действительно, мелочами. За последние несколько дней я выпила 60 или 70 «Маргарит», прекрасных напитков, которые заставили мою печень плакать, а мой зад — развязно трястись. Неужели текила и есть секрет вечной жизни? Но прежде чем я смогла задать этот вопрос вслух, пожилой мужчина подмигнул мне и ушел, оставив меня со свекольно-красным лицом и любовью к Мексике в сердце».