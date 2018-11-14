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Технология, которая может изменить мир
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Технология, которая может изменить мир 

Рамблер 45 минут назад
В нынешнем веке технологии развиваются с невероятной скоростью. То, что в середине двадцатого века казалось фантастикой, сегодня стало обыденностью. Мы уже не удивляемся смартфонами и огромным телеэкранам, проводящим хирургические операции роботам и полётам в космос. Однако одна технология, о которой грезит человечество, до сих пор не вошла в обычную жизнь. Речь идёт об электрических автомобилях.
Чем объяснить, что машины, работающие на электричестве, до сих пор выглядят экзотикой? Нам привычно видеть на улицах сегвеи и электрические самокаты, гироскутеры и моноколёс. Однако заметить электрокар в потоке машин нереально. Возможно, всё дело в заговоре нефте— и газодобытчиков, которые потеряют миллиарды, если электрокары войдут в обиход? В странах Запада отношение к двигателям внутреннего сгорания меняется, автолюбители постепенно начинают от них отказываться, предпочитая экологически чистые электродвигатели. Для водителей, сделавших выбор в пользу электрокаров, существуют налоговые льготы и программы государственной поддержки. Но в странах бывшего Советского Союза ситуация остаётся прежней: электромобилями здесь не интересуются. Смотрите ролик и узнайте о новой технологии, которая может переломить ситуацию.
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