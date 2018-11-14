Как мир захватили несколько компаний

Приходя в магазин, мы видим колоссальный выбор товаров различных брендов. Кажется, в обилии марок можно попросту потеряться. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что десятки брендов могут принадлежать одной гигантской корпорации? Покупая товары якобы от разных производителей, вы отдаёте деньги одной монополии.

Одним из лидеров рынка продуктов, бытовой химии и гигиенических товаров является британско-нидерландская компания Unilever. Основанная в 1930 году сегодня она разрослась до гигантской компании, объединившей десятки торговых марок. В России товары Unilever выходят под марками Dove, Rexona, Axe, Timotei, Camay. Этой же компании принадлежат бренды бытовой химии Domestos и Cif. Также Unilever выпускает чаи Lipton и Brooke Bond, соусы Calvé и «Балтимор», маргарины Rama и «Пышка», приправы Knorr и мороженое «Золотой стандарт», «Магнат», «Экzо». Это лишь часть марок, принадлежащих корпорации, и сейчас по объёмам продаж занимает второе место в мире.

Ещё один гигант, с которым мало кто сравнится, — The Coca-Cola Company . Это самый крупный в мире производитель и поставщик газированных напитков, сиропов и концентратов, чья продукция представлена в 200 странах. Компании принадлежит три сотни торговых марок, в числе которых «Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт», «Швепс», «Бон Аква», «Нести», «Моя семья», «Добрый», «Рич».

Смотрите ролик и узнайте, какие ещё глобальные компании монополизировали рынок.