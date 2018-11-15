Художник купил картину Бэнкси, чтобы ее закрасить

Американский художник купил картину Бэнкси за $725 тысяч, чтобы закрасить

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости . Художник из США Рон Инглиш купил картину известного британского художника Бэнкси "Рабский труд" (Slave Labour) за 561 тысячу фунтов (более 725 тысяч долларов), но планирует закрасить ее в знак протеста против продажи и покупки уличного искусства, сообщает британское издание Evening Standard.

Julien's Auctions

"Рабский труд" — мурал Бэнкси, изначально нанесенный им на стену магазина уцененных товаров в пригородном районе Лондона Wood Green в 2012 году. Художник изобразил маленького мальчика, сидящего на коленях перед швейной машинкой, делая ткань с британским флагом. В 2013 году картину вырезали из стены и выставили на продажу на аукционе.

По данным издания, американец купил картину в среду на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе.

"Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться. Моя идея для этой картины в том, чтобы побелить ее для моего хорошего приятеля Бэнкси, жаль, что я не могу потратить больше денег на это",

— заявил Инглиш и добавил, что встречался с Бэнкси в Палестине.

Художник заявил, что "собирается зарисовать картину и вставить в одну из стен в своем доме". "Мы устали от людей, которые крадут то, что мы делаем, с улиц и перепродают, поэтому я собираюсь купить все, что могу, и побелить", — добавил он.

Инглиш заявил, что потом "продаст побеленную картину за 1 миллион долларов".

"Я сумасшедший, но не глупый",

— пояснил он.

В октябре одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за 1 миллион фунтов. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер.

Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявил, что купившая картину клиентка решила завершить сделку. В СМИ много писали о том, что после произошедшего картина будет стоить еще дороже.