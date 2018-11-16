Японский кот распевает грузинские песни

О том, что коты — большие выдумщики, известно не только владельцам пушистых питомцев. Коты и кошки забавляют прыжками, играми, мурлыканьем и сообразительностью. Но этот кот, похоже, даст фору сородичам, ведь он умеет петь песни. Ролик, где импозантный чёрно-белый кот протяжно «распевает» песни, выложил в Сеть житель Санкт-Петербурга. Но позднее выяснилось, что на самом деле ролик снял владелец «солиста», житель Японии. Талантливого кота зовут Чиби Мару, его хозяин с ником llritotomohiro часто публикует в Твиттере видео, где показывает творческие способности любимца.