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Японский кот распевает грузинские песни
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Японский кот распевает грузинские песни 

Рамблер 1 час назад
О том, что коты — большие выдумщики, известно не только владельцам пушистых питомцев. Коты и кошки забавляют прыжками, играми, мурлыканьем и сообразительностью. Но этот кот, похоже, даст фору сородичам, ведь он умеет петь песни. Ролик, где импозантный чёрно-белый кот протяжно «распевает» песни, выложил в Сеть житель Санкт-Петербурга. Но позднее выяснилось, что на самом деле ролик снял владелец «солиста», житель Японии. Талантливого кота зовут Чиби Мару, его хозяин с ником llritotomohiro часто публикует в Твиттере видео, где показывает творческие способности любимца.
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