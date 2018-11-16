Необычные динозавры, о которых редко говорят

В фантастических фильмах мы иногда видим динозавров. Однако обычно создатели лент выбирают популярные виды: тираннозавров, стегозавров, птерозавров, археоптериксов, ихтиозавров. Но на самом деле на Земле жили и куда более любопытные экземпляры, отличавшиеся необычной внешностью.

1. Эпидексиптерикс. Этот небольшой динозавр размером с голубя обитал на территории современного Китая. В память об открывшем этот вид китайском палеонтологе его ещё называют «дракон Ху Яоминя». У эпидексиптерикса в хвосте было четыре пера, и он умел быстро лазить по деревья подобно ящерице, что и спасало его от многочисленных врагов.

2. Микрораптор. Микрораптор был маленьким, его длина не превышала метра. На передних и задних лапах у него были длинные перья, то есть фактически у него было 4 крыла, за счёт которых микрораптор парил в воздухе.

3. Синорнитозавр. Этот вид походил на предыдущий, у него тоже были перья, он тоже умел парить, хоть и так искусно, как микрораптор. Но у синорнитозавра была уникальная особенность — он был ядовит. Кусая жертву, он сразу травил её ядом, так что шанса выжить у той не было.

Смотрите видео и узнайте ещё о паре экзотических динозавров.