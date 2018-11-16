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Студентка вышла замуж за свой диплом
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Студентка вышла замуж за свой диплом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Tiffany Wong/Facebook
Некоторые увлечены учебой так сильно, что готовы зафиксировать свое отношение официально. Тиффани Вонг из Сиднея получила диплом и устроила свадебную церемонию по всем правилам жанра.
Были и трогательные фото в обнимку с драгоценным документом, и даже поцелуй с ним, и священник, и обручальные кольца, и, разумеется, белое платье. К импровизированному алтарю невесту повел ее отец. Тиффани осталась довольна шуточным бракосочетанием, но пообещала, что в следующий раз доверит организацию торжества профессионалам.
На самом деле, таким необычным образом девушка попрощалась со своими подростковыми планами — выйти замуж в 21 год. Сейчас ей 23 и она уверена, что ее успехи в учебе значат намного больше, чем семейный статус.
И хотя Тиффани готова подумать о брачных узах в будущем, она считает, что личное счастье зависит не от целеустремленности и упорства, которые она проявила во время учебы, а от везения.
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