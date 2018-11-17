Стоит ли верить приметам про черную кошку

Коты — древнейшее священное животное. Хищники всегда были уважаемыми членами общества, потому что уничтожали вредителей и сохраняли урожай. А вот, например, египтяне верили, что хвостатые несут добро в общество. В древнем Египте даже было отдельное божество — Богиня-Кошка, она олицетворяла радость, веселье, любовь и уют домашнего очага.

17 ноября отмечается День черной кошки

Это животное уже давно стало символом, окутанным тайными суевериями и традициями. "ВМ" узнала у эксперта-феллинолога Анастасии Епишевой, о том почему черная кошка оказалась в центре внимания суеверных и стоит ли верить древним приметам.

— Черные кошки ассоциируются у людей с темной потусторонней силой, потому что это очень загадочные животные и к тому же, внешний вид очень феноменальный. У черных кошек очень необычные зрачки. Только у них они сужаются и расширяются, очень напоминая лунные фазы. В древности люди даже приписывали черным котам способности к перевоплощению, перерождению и прозорливости. Постепенно они стали подопечными представителе "третьего глаза". Маги, ведьмы и ясновидящие нашли применение "олицетворению нечистой силы" в черной магии, потому что считали их помощниками Сатаны. И постепенно коты стали атрибутом несчастья и смерти. Отсюда и возникли различные тайны и приметы, известные сегодня.

Но Анастасия Епишева уверена, что негативные стереотипы, сложившиеся вокруг образа черной кошки не несут под собой никакой смысловой нагрузки. Это просто сформировавшиеся со временем традиции и представления. По словам феллинолога, черные кошки могут стать прекрасным домашним питомцем и ни в коем случае не нанесет никакого вреда домашней атмосфере.

Однако, "Вечерка" решила в этот день уважить черного кота и собрали самые популярные приметы, связанные с этим загадочным животным.

1. Черная кошка перебежала дорогу — к несчастью

Эта примета известна, пожалуй, каждому. И даже, если вы не суеверный человек, то увидев кошку, переходящую вам дорогу, на мгновение остановитесь и задумаетесь. По приданию, кошка пророчит несчастья и материальны ущерб.

2. Кошка перешла дорогу — к удаче

Вот такое суеверное противоречие. Существует мнение, что черная кошка, которая каким-то образом вмешается в ваши планы на день, например, задержит на дороге, знаменует о том, что в это время вы действительно должны находиться на этом месте и нигде больше. Именно здесь вам сулит успех.

3. Черная кошка пришла в дом — к любви

Милые и грациозные животные, миниатюрные копии пантеры для многих стали символом любви и нежности, вот такой парадокс. Считается, что черные коты и их прародители пантеры знаменуют страсть, харизму и темперамент.

4. Черная кошка в доме лечит его обитателей

Эта примета родилась от традиций, связанных с потусторонними силами. Примета гласит, что кошка может почувствовать больное место и вылечить его своим мурлыканием.

5. Черная кошка защищает дом и его обитателей от сглаза и порчи

Все дело в том, что котов считали соратниками Домовых. И исходя из этого, люди решили, что коты смогут договориться с представителем высших сил и, если он чем-то недоволен, оградить от его гнева и неприятностей.