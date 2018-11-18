Экстремал прошел по канату между высотками в Питере

27-летний канатоходец Александр Грибанов уже четыре года занимается промышленным альпинизмом. Свои умения смелому экстремалу захотелось проверить, повторив в своем роде подвиг известного канатоходца, прошедшего на огромной высоте между двумя небоскребами.

Своей целью Александр выбрал высотки жилого комплекса «Живой родник» на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Натянув канат между двумя домами на высоте 28 этажей, Грибанов решил пройти по нему. Правда, в отличие от известного канатходца Филиппа Пети, который и прошел на гораздо большей высоте, Александр использовал страховку, а внизу дежурила пожарная машина с лестницей.

Из-за сильного ветра Грибанов мог несколько раз упасть, но страховочный трос спасал его от падения с каната.