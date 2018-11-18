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Экстремал прошел по канату между высотками в Питере
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Экстремал прошел по канату между высотками в Питере 

Рамблер 3 часа назад
27-летний канатоходец Александр Грибанов уже четыре года занимается промышленным альпинизмом. Свои умения смелому экстремалу захотелось проверить, повторив в своем роде подвиг известного канатоходца, прошедшего на огромной высоте между двумя небоскребами.
Своей целью Александр выбрал высотки жилого комплекса «Живой родник» на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Натянув канат между двумя домами на высоте 28 этажей, Грибанов решил пройти по нему. Правда, в отличие от известного канатходца Филиппа Пети, который и прошел на гораздо большей высоте, Александр использовал страховку, а внизу дежурила пожарная машина с лестницей.
Из-за сильного ветра Грибанов мог несколько раз упасть, но страховочный трос спасал его от падения с каната.
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