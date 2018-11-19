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Если бы на Марсе была жизнь
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Если бы на Марсе была жизнь 

Рамблер 2 часа назад
Вопрос о существовании жизни на Марсе уже набил оскомину. Об этом говорят уже не первое десятилетие, к дискуссии подключились не только астрономы и биологи, но и фантасты и футурологи. Но если бы на Марсе действительно существовала бы жизнь, то какой бы она была?
Для начала вспомним, что на Марсе видно множество каналов, которые прежде, возможно, были руслами рек, по которым текла вода. Здесь и могла зародиться жизнь, но что с ней стало после — неясно. Возможно, с красной планетой произошла катастрофа. У учёных на этот счёт есть версия о трёх спутниках. Сейчас у Марса два спутника — Деймос и Фобос. Фобос уже настолько приблизился к родной планете, что недалёк момент, когда он будет разорван на части гравитационными силами. Осколки упадут на поверхность Марса, и это будет сродни апокалипсису: активизируются вулканы, поверхность планеты раскалится, атмосфера исчезнет. И не исключено, что подобное с Марсом уже случалось, когда таким же образом он «убил» третий спутник, который когда-то у него был, Танатос. Его существование человек не застал, но есть гипотезы, говорящие в пользу того, что он всё-таки был. И если такая катастрофа действительно произошла, то она с лёгкостью могла уничтожить жизнь.
Сегодня мы знаем, что ни один зонд из спущенных на поверхность Марса, не подтвердил наличие жизни. Однако в 2012 году специалисты провели уникальный эксперимент, который убедил их в возможности существования жизни на четвёртой от Солнца планете.
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