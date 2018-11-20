Ещё
Самые крупные мистификации в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые крупные мистификации в истории 

Рамблер 3 часа назад
Осенью 1869 года рабочие рыли колодец на ферме в Кардиффе в США. В процессе они обнаружили останки человека, но это не был обычный человек. Окаменелые останки демонстрировали, что умерший человек был настоящим гигантом, ведь рост его был около 3 метров. О гиганте из Кардиффа моментально заговорили повсеместно, на ферму стали стекаться желающие посмотреть на находку. Владелец фермы начал брать деньги за вход и просмотр гиганта, и, хотя археологи постоянно твердили, что останки не могут быть подлинными, поток туристов не иссякал.
Через пару месяцев правда наконец открылась. Выяснилось, что находка стала результатом спора между атеистом и священником. Священник уверял, что строки из Книги Бытия, повествующие о древних гигантах, — правда, а атеист настаивал, что это вымысле. По его просьбе из гипса была вырезана трёхметровая скульптура, которую обработали кислотой для состаривания, после её закопали на ферме. Именно эту скульптуру и нашли рабочие, сделав предметом поклонения.
Мистификация с гигантом из Кардиффа — одна из самых известных и ярких в истории человечества, но вовсе не единственная. Смотрите видео и убедитесь, что обмануть людей не так уж и сложно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как поступали с погибшими в Сталинградской битве1
Тест: знаете ли вы традиции предков?41
Самая дорогая жидкость в мире3
Эпичные промахи в одежде22
Вся правда о «подвиге» Павлика Морозова127
Видео
04:13
Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»
Вещи
02:40
Шокирующие выходки российских художников в 1990-е
Истории
06:55
Как поступали с погибшими в Сталинградской битве
Истории
07:16
«Золотой глобус» Мэрилин Монро продали на аукционе
Вещи
04:40
Необъяснимые явления, происходящие на глубине
Безумный мир
10:44
Есть ли жизнь после смерти
Безумный мир Люди
00:32
Экстремал прошел по канату между высотками в Питере
Безумный мир
14:04
Главные открытия этого года
Люди
04:35
Самые крупные мистификации в истории
Безумный мир Вещи
01:46
Три жены тому назад: Юрий Визбор и Ада Якушева
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение