Самые крупные мистификации в истории

Осенью 1869 года рабочие рыли колодец на ферме в Кардиффе в США. В процессе они обнаружили останки человека, но это не был обычный человек. Окаменелые останки демонстрировали, что умерший человек был настоящим гигантом, ведь рост его был около 3 метров. О гиганте из Кардиффа моментально заговорили повсеместно, на ферму стали стекаться желающие посмотреть на находку. Владелец фермы начал брать деньги за вход и просмотр гиганта, и, хотя археологи постоянно твердили, что останки не могут быть подлинными, поток туристов не иссякал.

Через пару месяцев правда наконец открылась. Выяснилось, что находка стала результатом спора между атеистом и священником. Священник уверял, что строки из Книги Бытия, повествующие о древних гигантах, — правда, а атеист настаивал, что это вымысле. По его просьбе из гипса была вырезана трёхметровая скульптура, которую обработали кислотой для состаривания, после её закопали на ферме. Именно эту скульптуру и нашли рабочие, сделав предметом поклонения.

Мистификация с гигантом из Кардиффа — одна из самых известных и ярких в истории человечества, но вовсе не единственная. Смотрите видео и убедитесь, что обмануть людей не так уж и сложно.