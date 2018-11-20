Есть ли жизнь после смерти

Есть ли жизнь после смерти? На этот вопрос человек пытается ответить не первое тысячелетие. Когда-то люди пытались найти разгадку смерти в религии, сейчас мы куда чаще обращаемся к науке. Но учёные привыкли опираться на факты и практику, а до сегодняшнего дня факт у нас только один: никто и никогда ещё не вернулся из загробного мира в наш. Зато хорошо известно, что люди могут вернуться к жизни с полпути, пережив состояние клинической смерти. Кстати, практически все, прошедшие через клиническую смерть, говорят об одном и том же: человек пролетает по тоннелю, в конце которого маячит свет. Такие схожие ощущения могут отчасти свидетельствовать, что жизнь после смерти всё-таки есть. Однако специалисты объясняют это естественными процессами, происходящими в организме, когда человек умирает. Так, из-за недостатка кислорода мозг перестаёт обрабатывать сигналы, поступающие с крав сетчатки глаза, из-за чего сужается угол обзора, это и вызывает появление образа тоннеля. А вот расширенные зрачки активнее воспринимают свет, что имитирует тот самый горящий в конец тоннеля свет. Ещё одно ощущение, которое часто описывают испытавшие клиническую смерть, связано с покиданием тела. Якобы человек вылетает из физической оболочки и наблюдает за происходящим сверху. Учёные полагают, что это галлюцинации, вызванные дефицитом кислорода и учащённым сердцебиением.

Выходит, что клиническая смерть — это просто этап умирания, и все ощущения, которые человек испытывает, — всего лишь естественные процессы, сопровождающие уход из жизни? Смотрите ролик и попытайтесь найти ответ, существует ли всё-таки иная жизнь.