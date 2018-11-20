Необъяснимые явления, происходящие на глубине

Мы кое-что знаем о мировом океане, но десятки, а то и сотни тайн хранят морские глубины, где человеку пока не удалось побывать.

На большой глубине всегда темно, потому что солнечные лучи не могут проникнуть сквозь толщу воды. Однако обитателям глубин это не мешает жить, они научились вырабатывать собственный свет. Некоторые подводные жители испускают свет, это явление носит название биолюминесценция. Учёные не до конца разобрались в природе явления и пока ещё не вполне понимают, зачем свет живущим на глубине существам. Возможно, биолюминесценция — это способ привлечь партнёра, но есть версия, что свечение — это своего рода язык, посредством которого животные и рыбы общаются.

В 1977 году на дне океана нашли гидротермальные источники. Возле таких источников живут существа, способные получать энергию не из света, из насыщенной минеральными солями горячей воды. Теперь специалисты ищут вопрос на ответ, эволюционировали ли эти существа вместе с прочими живыми организмами или шли собственным путём. Если вторая версия окажется верной, то нам будет проще искать признаки существования внеземных цивилизаций.

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