Студентка обнаружила точную копию себя в Сети

Студентка шотландского университета Данди Хлоя Коуэн (Chloe Cowan) случайно узнала, что однокурсница Хани Басра (Honey Basra) последние два года полностью копировала стиль ее жизни вплоть до мельчайших деталей. Об этом сообщает The Daily Record.

По словам 21-летней Коуэн, преследовательница каждый раз воспроизводила все ее фотографии и посты в социальных сетях. Незнакомка использовала те же позы, одежду и даже описания. Всего в ее Instagram-профиле нашлось несколько сотен скопированных снимков и видеороликов.

Старшая сестра жертвы онлайн-преследования Линзи предупредила своих подписчиков в Facebook об опасности, приложив к посту несколько снимков. Она написала, что Басра зашла настолько далеко, что воспроизвела фотоальбом, посвященный смерти отца сестер Коуэн, чем окончательно ошеломила девушек.

«Эта девушка не подписана на мою сестру в соцсетях, и она сделала поддельный аккаунт, чтобы преследовать ее незаметно… Ее поведение — это не норма, и я просто хотела, чтобы люди знали, насколько страшны социальные сети»,

— заявила Линзи.

Девушка также написала заявление в полицию. Представители университета Данди в разговоре с журналистами отметили, что начали проверку в отношении Басры.

Вскоре преследовательница удалила свой аккаунт в Instagram. Она отказалась комментировать ситуацию.