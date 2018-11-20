Мужчина ест пакеты и салфетки вместе с мороженым 

Пользователю Reddit c ником BenRosen предлагают любые вещи и продукты в качестве топинга для мороженого.

Мужчина уже съел не только крекеры, фрукты и мед в качестве топинга, но и такие несочетаемые продукты, как консервированный тунец, капусту, морковь, горчицу, чипсы и рыбные палочки. Один из пользователей попросил его сделать посыпку из пакета для мусора. Как и во всех своих видео, мужчина съел его с невозмутимым видом, оторвав от пакета кусочек и положив его к себе в банку с мороженым. Также он употребил в пищу салфетки и еду для собак даже не поморщившись.