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Мужчина ест пакеты и салфетки вместе с мороженым
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Мужчина ест пакеты и салфетки вместе с мороженым 

Рамблер 2 часа назад
Пользователю Reddit c ником BenRosen предлагают любые вещи и продукты в качестве топинга для мороженого.
Мужчина уже съел не только крекеры, фрукты и мед в качестве топинга, но и такие несочетаемые продукты, как консервированный тунец, капусту, морковь, горчицу, чипсы и рыбные палочки. Один из пользователей попросил его сделать посыпку из пакета для мусора. Как и во всех своих видео, мужчина съел его с невозмутимым видом, оторвав от пакета кусочек и положив его к себе в банку с мороженым. Также он употребил в пищу салфетки и еду для собак даже не поморщившись.
У него появились фанаты, которые с нетерпением ждут, какой же следующий продукт или предмет он съест.
"Сколько банок мороженого вы съедаете?"
"Может в следующий раз вы съедите сырое яйцо вместе с мороженым?"
"Я представляю, как будто у вас находится студия в подсобке магазина, где вы снимаете свои видео"
"Я хочу, чтобы следующим топингом был сюрстрёмминг"
, — пишут пользователи под видео.
Надо отметить, что раньше мужчина ел странную закуску без мороженого. Ему не в новинку есть с серьезным видом консервы для животных.
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