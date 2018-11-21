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Австралийка продает свою девственность ради ипотеки 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Сиднея решила как можно дороже продать свою невинность и выставила ее на аукцион. 18-летней девушке нужна крупная сумма денег, чтобы помочь родителям погасить ипотечный кредит и оплатить свою учебу в вузе. Об этом написало издание The Sun.
Оригинальный способ заработать денег австралийка подсмотрела в интернете.
«Мне просто нужна быстрая финансовая помощь»,
— сообщила она, пояснив, куда планирует потратить деньги.
После оплаты ипотеки и погашения счетов за обучение, по подсчетам девушки, останется некоторая сумма. Ее должно хватить на приобретение автомобиля и учебной литературы.
Жительница Сиднея призналась, что родителей ставить в известность о своей затее не собирается. Если же они поинтересуются источником дохода, она соврет, что нашла работу.
По информации The Sun, сначала жительница Сиднея собиралась выставить свою девственность на известном подобными сделками аукционе Cinderella Escorts, но затем решила спросить совета у более опытной в подобных вопросах девушки.
Она написала электронное письмо 22-летней студентке из Бразилии, которая сумела расстаться с невинностью за 740 тысяч фунтов стерлингов (около 60 миллионов рублей). Бразильянка проконсультировала «коллегу», и выслала образец текста для аукционного лота.
Австралийка нашла подходящий ресурс, зарегистрировалась под именем Сиена Пейтон. Она указала, что внешность кандидата на роль ее первого мужчины ей не важна, возраст тоже.
«Я восхищаюсь почтительными и умными мужчинами. Мужчинами, которые заботятся о женщинах, делают им комплименты и знают, чего хотят»,
— указала она в своем профиле.
Сиена готова представить претенденту медицинское заключение, что она действительно является девственницей. Если будет необходимо, она готова пройти осмотр в присутствии кандидата. Победитель сможет провести с мисс Пейтон 12 часов в номере отеля.
Свою девственность жительница Австралии планирует продать примерно за 100 тысяч местных долларов (приблизительно 4,8 миллиона рублей). Девушка уже получила пару предложений, но претенденты скупы: первый предложил лишь тысячу австралийских долларов, второй — 10 тысяч.
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