Литовцы подменили все фотографии в магазине на свои

Литовцы Эрикас Малишаускас и его девушка Гинтаре Печките отправились в магазин IKEA , но не за покупками. Они решили подменить все снимки в фоторамках внутри магазина на свои собственные. Исходные изображения показались влюбленной паре немного бездушными, поэтому они решили оживить зал продаж своими собственными фотографиями.

Erikas Mališauskas

Сначала они приехали в магазин и посчитали, сколько всего фоторамок развешено в зале. Затем они отобрали фотографии и отдали их на печать нужного размера.

Erikas Mališauskas

Вернувшись в IKEA, они поначалу осторожничали: пытались вставить изображения в рамках украдкой. Но быстро поняли, что никому до них нет дела, поэтому уже спокойно заменили снимки на собственные.

Erikas Mališauskas

Результаты своего пранка они опубликовали в своих соцсетях и на Boredpanda.