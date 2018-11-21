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Литовцы подменили все фотографии в магазине на свои 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Erikas Mališauskas
Литовцы Эрикас Малишаускас и его девушка Гинтаре Печките отправились в магазин IKEA, но не за покупками. Они решили подменить все снимки в фоторамках внутри магазина на свои собственные. Исходные изображения показались влюбленной паре немного бездушными, поэтому они решили оживить зал продаж своими собственными фотографиями.
Erikas Mališauskas
Сначала они приехали в магазин и посчитали, сколько всего фоторамок развешено в зале. Затем они отобрали фотографии и отдали их на печать нужного размера.
Erikas Mališauskas
Вернувшись в IKEA, они поначалу осторожничали: пытались вставить изображения в рамках украдкой. Но быстро поняли, что никому до них нет дела, поэтому уже спокойно заменили снимки на собственные.
Erikas Mališauskas
Результаты своего пранка они опубликовали в своих соцсетях и на Boredpanda.
Ikea , Безумный мир
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