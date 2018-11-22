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Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть 

Рамблер 4 часа назад
В интернете набирает популярность новая оптическая иллюзия. Зачастую такой зрительный обман называют "эффектом водопада". Впрочем, давайте по порядку.
В Сети опубликован видеоролик, в котором поэтапно показано, как правильно приготовить индейку ко Дню благодарения. Но внимание пользователей привлек не сам рецепт, а обнаруженная в нем оптическая иллюзия.
Юзер с ником Dently написал, что стоит приглядеться к кадрам, когда повар занимается подготовкой бульона. Если внимательно и неотрывно смотреть на содержимое кастрюли до тех пор, пока эти кадры не сменятся, то изображение на всех последующих будто плывет.
На следущем кадре с индейкой ее кожа начинает двигаться и сворачиваться. Это развеселило пользователей Сети настолько, что роликом стали делиться с друзьями. Видеорецепт получил широкое распространение и позабавил сидящих в интернете людей.
Безумный мир , Видео
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