Уборка в доме помогла семейной паре обогатиться

Супружеская пара из американского штата Луизиана обнаружила лотерейный билет во время генеральной уборки дома ко Дню благодарения. Как сообщает информационный портал Fox News , супруги выиграли 1,8 миллиона долларов (около 118 миллионов рублей).

Гарольд и Тина Эхренберг (Harold и Tina Ehrenberg) обнаружили стопку старых лотерейных билетов на тумбочке в субботу, 17 ноября, когда подготавливали дом к приезду родственников на праздник. Они решили проверить билеты на сайте лотереи и увидели, что номера на одном из них полностью совпадают с выигрышными.

«Сначала я подумал, что мы ошиблись. Перепутали числа или дату истечения срока действия билета. Мы перепроверили несколько раз, чтобы убедиться», — признался Гарольд. Супруги обнаружили купленный в июне билет как раз вовремя: его срок действия истекал через две недели.

Семья отправилась в офис лотереи, продемонстрировала билет и подтвердила выигрыш. После выплаты налогов у них остались 1,27 миллиона долларов (примерно 83,3 миллиона рублей).

«У нас нет планов вроде покупки чего-нибудь безумного или отъезда в кругосветное путешествие», — призналась Тина. Муж добавил, что обналичивание их гигантского чека будет очень забавным.