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На игральной карте нашли оптическую иллюзию 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
На днях в Сети появилась еще одна оптическая иллюзия.
Пользователь Twitter, скрывающийся под ником PinketyPlink предложил подписчикам внимательно рассмотреть одну из игральных карт. Речь идет о бубновой восьмерке. Внимательный пользователь обратил внимание на пространство в центре карты между символами масти и пришел к выводу, что, если вглядеться в белый фон, то можно обнаружить, что он между ромбами складывается в восьмерку.
“А вы давно знаете, что в расстоянии между символами масти спряталась цифра восемь?”,
— задал PinketyPlink вопрос пользователям социальной сети.
Комментарии посыпались незамедлительно. Многие подписчики с изумлением отмечали, что никогда не обращали на это внимания и заметили восьмерку только теперь.
Кстати, среди невнимательных комментаторов оказались и работники казино, которые признались, что, даже постоянно работая с картами, не замечали этой детали.
Нашлись и те, кому никак не удавалось увидеть в центре карты восьмерку, но другие пользователи им помогли, разместив на страничке изображения, на которых «невидимая» восьмерка обведена.
@PlinketyPlink
Комментарии18
Безумный мир
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