На игральной карте нашли оптическую иллюзию

На днях в Сети появилась еще одна оптическая иллюзия.

Пользователь Twitter, скрывающийся под ником PinketyPlink предложил подписчикам внимательно рассмотреть одну из игральных карт. Речь идет о бубновой восьмерке. Внимательный пользователь обратил внимание на пространство в центре карты между символами масти и пришел к выводу, что, если вглядеться в белый фон, то можно обнаружить, что он между ромбами складывается в восьмерку.

“А вы давно знаете, что в расстоянии между символами масти спряталась цифра восемь?”,

— задал PinketyPlink вопрос пользователям социальной сети.

Комментарии посыпались незамедлительно. Многие подписчики с изумлением отмечали, что никогда не обращали на это внимания и заметили восьмерку только теперь.

Кстати, среди невнимательных комментаторов оказались и работники казино, которые признались, что, даже постоянно работая с картами, не замечали этой детали.

Нашлись и те, кому никак не удавалось увидеть в центре карты восьмерку, но другие пользователи им помогли, разместив на страничке изображения, на которых «невидимая» восьмерка обведена.