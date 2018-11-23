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Щенка в Великобритании освободили из-под ареста 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @mister_chow_1
Четырехмесячного щенка чау-чау освободили из "тюрьмы-питомника". Туда его отправили за то, что маленький щенок укусил полицейского. Представитель закона пытался достать собаку из-под машины. Об этом сообщает Daily Mail.
Защитникам животных не понравились действия полицейских. Они заявили, что укус четырехмесячного щенка, это не повод арестовывать его. Новость о том, что маленького чау-чау посадят в клетку, совершенно не обрадовала зоозащитников. После таких известий они заставили полицейских изменить свое решение. Защитники животных отметили, что, вероятнее всего, щенок был напуган, поэтому укусил полицейского. В питомнике характер пушистого зверька мог бы очень сильно измениться не в лучшую сторону.
"Это безрассудно. Полиция просто раздула из мухи слона. Они должны заниматься более серьезными вещами, чем арест щенков", — рассказывает сосед хозяев собаки.
Хозяевам чау-чау очень повезло. Если бы не зоозащитники, против них могли бы возбудить дело. Собаки, которые могут напасть на людей, считаются опасными, а их владельцев ожидает наказание. А щенка могли забрать у хозяев и отправить в питомник на девять месяцев или до конца разбирательства.
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Безумный мир
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