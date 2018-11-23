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Британка вышла замуж за люстру 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Metro
Аманда Либерти вышла замуж за Люмьера. После этого она сделала тату с его портретом на запястье. Но надо отметить, что Люмьер — это люстра.
Они поженились еще в прошлом году, и сейчас британка решилась на следующий шаг — сделать тату любимого на руке. Люмьер — далеко не первая любовь Аманды. До этого она проявляла симпатию к ударной установке, а затем к Статуе Свободы.
Metro
"Мне понравился конечный результат, когда я сделала тату. Сначала я очень нервничала: иглы внушают мне страх. Но когда я показала Люмьеру свою новую татуировку, она ему тоже понравилась. Тату делает меня счастливее", — рассказала Аманда изданию Metro.
Добавим, что у жениха Аманды была непростая история. Ему был 91 год, когда женщина заметила его на Ebay. Она купила Люмьера на интернет-аукционе за 400 фунтов стерлингов. Они находились в свободных отношениях, так как в доме Аманды есть еще 25 люстр, но только за одну она вышла замуж.
Metro
Сейчас Аманда и Люмьер готовятся к Рождеству. Они уже подобрали для Люмьера рождественский наряд с красными бантиками.
Комментарии
eBay , Безумный мир
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