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Бизнесмен построил макет самолета для селфи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американский предприниматель Мэтти Мо построил макет частного самолета и открыл место для посещения всех желающих, сообщает The Sun.
Автор идеи рассказал о своей задумке. Он хотел создать интерьер, который бы полностью повторял салон частного самолета. Таким образом он хотел дать людям возможность сделать фотографию в стиле голливудских селебрити.
Внутри самолета для селфи дорогие кожаные кресла, мягкий ковер и прочие атрибуты роскоши.
И только по-настоящему наблюдательный человек сможет отличить это помещение от настоящего самолета, ведь Мэтти Мо пытался сделать интерьер абсолютно идентичным. А из окна иллюминатора льется мягкий белый свет.
Безумный мир
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