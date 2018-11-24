Бизнесмен построил макет самолета для селфи

Американский предприниматель Мэтти Мо построил макет частного самолета и открыл место для посещения всех желающих, сообщает The Sun.

Автор идеи рассказал о своей задумке. Он хотел создать интерьер, который бы полностью повторял салон частного самолета. Таким образом он хотел дать людям возможность сделать фотографию в стиле голливудских селебрити.

Внутри самолета для селфи дорогие кожаные кресла, мягкий ковер и прочие атрибуты роскоши.

И только по-настоящему наблюдательный человек сможет отличить это помещение от настоящего самолета, ведь Мэтти Мо пытался сделать интерьер абсолютно идентичным. А из окна иллюминатора льется мягкий белый свет.