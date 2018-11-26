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Странности, которыми поражает Луна 

Рамблер 5 часов назад
Луна сопровождает нас издавна. Первые люди Земли уже видели соседку и награждали её мистическими названиями и способностями. Именно Луна стала первым и пока единственным космическим объектом, где побывал человек. Но она же интригует учёных мира и любителей, увлекающихся астрономией. Вот лишь несколько явлений, происходящих на поверхности Луны, которые пока никто не объяснил.
1. На обратной стороне Луны имеется кратер в виде прямоугольника, походящий на карьеры на Земле. Кратер можно увидеть на многочисленных фотографиях, и он совсем не похож на кратер от падения метеорита. Некоторые видят на дне кратера вход в подземелье.
2. Луна буквально изрыта следами, которые могли бы оставить катящиеся валуны, хотя бурь на нашем спутнике не бывает.
3. На снимках поверхности Луны специалисты и любители регулярно видят объекты, якобы имеющие искусственное происхождение: башни, огромные стены, каналы, пирамиды.
4. На поверхности Луны есть много кратеров, возникших в результате падения метеоритов. Как ни странно, но кратеры имеют примерно равную глубину, но сильно различаются по размерам.
5. На видимой стороне Луны преобладают моря и равнины, а на обратной — горы и кратеры. Учёные не могут объяснить, почему ландшафт именно такой.
Смотрите видео и узнайте, как возникло предположение, что Луна полая, и почему бытует мнение, что Луну создали искусственно.
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Безумный мир , Видео
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