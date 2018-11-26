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Илон Маск всерьез подумывает о «переезде» на Марс 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американский изобретатель и предприниматель, основатель компаний-гигантов Tesla и SpaceX Илон Маск в одном из своих последних интервью сообщил, что всерьез задумался о полете на Марс.
Однако эту идею он просит не рассматривать как баловство богатого человека, ведь опасностей там гораздо больше, чем на Земле. К тому же, как отметил сам Маск, на другой планете он не собирается отдыхать, ведь первой необходимостью станет строительство базы.
Илон Маск заметил, что если этот полет на новой ракете SpaceX состоится (а вероятность этого, по словам изобретателя, 70 процентов), то его "билет" будет скорее всего в один конец. При этом Маск понимает всю опасность как самого перемещения в космическом пространстве, так и последующего существования на Марсе.
Илон Маск , SpaceX , Безумный мир
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