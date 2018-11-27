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Мужчина прожил 36 лет с близнецом в животе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: youtube
Санджу Бхагат родился в индийской семье и рос обычным ребенком. Никаких отклонений врачи не замечали, а родители лишь сетовали на то, что их сын расположен к полноте. У мальчика в подростковом возрасте начал расти живот, но все списывали изменения во внешности на рост ребенка и чрезмерное употребление пищи.
Но с течением жизни живот Санджу продолжал увеличиваться в размерах и к 36 годам мужчина стал похож на сильно беременную женщину. Кроме того, Бхагат стал ощущать боли в области желудка. Закончилось дело тем, что мужчину увезли в больницу с подозрением на опухоль.
Медики, увидев Санджу, приняли решение немедленно оперировать мужчину. Каково же было их изумление, когда, начав операцию, они столкнулись с невероятным зрелищем. Из раскрытой брюшной полости индийца хлынула жидкость, очень напоминающая по виду околоплодную. Дальше — больше. Из живота пациента показались конечности и покрытая волосами голова.
В итоге врачи извлекли из мужчины существо, отдаленно напоминающее недоразвитого ребенка. У него имелись хорошо развитые конечности, а также волосы и зубы. Другие органы различить не удалось.
Оказалось, что Санджу страдал редким заболеванием, которое специалисты называют «плод в плоде». Подобная аномалия встречается крайне редко, в медицине зафиксировано всего около 90 случаев пациентов с подобной проблемой. Такое происходит, когда во время внутриутробного развития одна оплодотворенная яйцеклетка попадает в другую и начинает развиваться внутри своего близнеца. Женщина рожает одного ребенка, даже не подозревая, что внутри него продолжает жить, паразитируя, его близнец.
Своего брата-близнеца Санджу носил в себе целых 36 лет. Почему родители не обращали внимания на увеличивающийся в размерах живот сына, история умалчивает.
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Безумный мир
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