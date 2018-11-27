Секреты организованной преступности

Мировые правительства борются с организованной преступностью, но увы, пока особого успеха не достигли. Масштабы преступности сложно вообразить, хотя внешне ситуация и выглядит благопристойно. Ежегодно прибыли мафиозных структур превышают 2 триллиона долларов. Доходы преступность получает не только от торговли наркотиками, но от бизнес-операций и кибер-преступлений. А вот ещё пара фактов об организованной преступности, которые стоит узнать.

1. Основная часть доходов мафии поступает от торговли наркотиками. Преступные синдикаты продают привычные вещества вроде кокаина и героина, но в последние годы они всё активнее привлекают на свою сторону учёных. Химики создают синтетические препараты, вызывающие сильное привыкание. При этом разработки маскируются под легальные, так что бороться с этим крайне сложно.

2. Мало кто сомневается в связи организованной преступности и терроризма. Самый яркий пример — производство опиума и героина в Афганистане, которое обогащает исламское террористическое движение Талибан . Сейчас связи между террористами и преступниками становятся ещё более тесными, либо сами террористы постепенно превращаются в преступников.

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