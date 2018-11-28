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NASA ужаснул огромный крест на Марсе 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: nasa
NASA уничтожило фотографии Сфинкса, Будды и креста на Марсе. Несколько независимых уфологов считают, что американцы хотят скрыть существование марсианской цивилизации.
Изображения, которые отретушировало космическое агентство, получил ровер Curiosity. Помимо Будды и Сфинкса, он запечатлел пирамиды майя и египтян, плиты, напоминающие Стоунхендж,
NASA
Уфологи считают, что именно представители марсианской цивилизации перенесли на Землю знаменитые культурные и религиозные объекты, пишет американское издание DailyStar.
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Роскосмос , NASA , Безумный мир
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