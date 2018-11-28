Странные профессии, которые отлично оплачиваются

Как правило, люди, имеющие редкие, но востребованные профессии, получают хорошую зарплату. А вы когда-нибудь хотели стать одним из таких людей?

1. Профессиональный обниматель. Это люди, которые просто обнимают тех, кому в данный момент грустно или одиноко. За искренние и успокаивающие объятия профессионалы получают до 60 долларов в день.

2. Доставщик плохих новостей. Это человек сообщит родственнику или другу новость, которую никто другой ему рассказывать не хочет. Эта работы не из простых, ведь говорить собеседнику неприятные вещи мало кому нравится. Однако зарплата в 75 тысяч долларов в год искупает сложности.

3. Смотритель панд. Уход за пандами, кормление и наблюдение за состоянием животных — вот всё, что нужно делать смотрителю за 35 тысяч долларов в год.

4. Дегустатор шоколада. Дегустатор не только пробует шоколад, но и оценивает его вид и запах. Эта вкусная работа может принести от 30 до 60 тысяч долларов в год.

5. Тестировщик водных горок. Кандидат должен любить водные развлечения, ведь ему предстоит постоянно кататься на них и оценивать удобство, скорость, опасность и прочие факторы.

Видео рассказывает и о других любопытных профессиях. Вы узнаете о толкателях с башен, профессионалах, которые извиняются за других и профессиональных сонях.