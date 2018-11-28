На берегу Новой Зеландии нашли загадочные останки

Жительница новозеландского города Крайстчерч опубликовала в Facebook фотографии странного морского существа. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Женщина заметила его останки, когда вместе с матерью собирала мусор, выброшенный на пляж после шторма. Сначала она приняла их за пластиковую пленку, но затем поняла, что обнаружила что-то интересное. У существа имелся длинный хвост с двумя придатками по бокам, на крыльях были когти, а пасть заполняли острые зубы.

«Я донесла его до дома и дала посмотреть соседу-таксидермисту, который мог знать, что это такое, — рассказывает женщина. — Но у него тоже не было особой уверенности».

После этого она выложила снимки в соцсеть в надежде, что там найдутся люди, которые узнают это существо.

Кто-то из ее знакомых предположил, что ей попался скелет ската. Ихтиолог Малколм Фрэнсис (Malcolm Francis) из новозеландского Национального исследовательского института воды и атмосферы (NIWA) подтвердил догадку. По его мнению, останки принадлежат самцу ската, относящегося к виду Dipturus nasutus. По его словам, пол выдают придатки-класперы на теле, которыми самцы цепляются за самок во время спаривания.

Dipturus nasutus относятся к семейству ромбовых скатов. Это хрящевые рыбы длиной до метра, ведущие донный образ жизни. Они обитают в районе Новой Зеландии на глубине от 10 до 1500 метров.