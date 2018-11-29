Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки 

Рамблер 5 часов назад
В начале полета американец Крис Гурски обнаружил, что инструктор забыл пристегнуть его ремнями к дельтаплану.
Крис Гурски и его жена Гейл отправились на отдых в Швейцарию, где в первый же день решили осуществить мечту мужчины и полетать на дельтаплане. Однако все пошло не по плану…
Поскольку супруги раньше не пробовали это экстремальное развлечение, каждый из них решил сделать это с инструктором. Первой полетела Гейл, у нее все сложилось удачно. А вот инструктор Криса случайно забыл пристегнуть его к дельтаплану страховочными ремнями, и выяснилось это только в воздухе, когда они оторвались от земли на высоте 1200 метров.
Крису пришлось держаться одной рукой за перекладину дельтаплана, а второй — за инструктора, который в срочном порядке стал искать место для экстренной посадки. Изначально предполагалась, что полет будет проходить над лесом, под ними находились сплошные деревья, и сразу приземлиться было некуда. Когда Крис начал терять силы, инструктор попытался придержать его рукой, но это осложнило управление дельтапланом, который порывом ветра подбросило вверх. После этого Гурски стал сползать к земле еще стремительнее из-за высокой скорости и силы притяжения, он даже перехватился за ногу инструктора. В результате американец отделался сломанным запястьем и порванным сухожилием: ему пришлось спрыгнуть с дельтаплана, когда пилот заходил на посадку. Мужчину сразу же прооперировали.
Крис с юмором подходит к этому происшествию: "Это лучше, чем альтернативный исход", — говорит он. Гурски даже решил выложить в Сеть видео с комментариями о том, что происходит в разные моменты его неудачного полета.
Комментарии
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнаст сделал почти 6-метровое сальто в воздухе8
Хитрая шпаргалка с секретом восхитила Сеть
Женщина 61 год не могла дышать сама3
Мужчина прожил 36 лет с близнецом в животе15
NASA ужаснул огромный крест на Марсе110
Видео
15:03
Блогер пытался научить кота жать на кнопку, но зверь воспротивился
Безумный мир
01:15
Гигантский петух нашел себе подружек
Безумный мир
02:25
Усталые корейцы предпочитают отдых в «тюрьме»
Безумный мир
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
05:31
Интригующие факты о кругах на полях
Безумный мир Места
05:33
Мифы, окружающие «Титаник»
Истории
10:14
Изобретал ли водку Менделеев
Люди Истории
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
06:15
Причуды известных личностей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение