Турист случайно пролетел на дельтаплане без страховки

В начале полета американец Крис Гурски обнаружил, что инструктор забыл пристегнуть его ремнями к дельтаплану.

Крис Гурски и его жена Гейл отправились на отдых в Швейцарию, где в первый же день решили осуществить мечту мужчины и полетать на дельтаплане. Однако все пошло не по плану…

Поскольку супруги раньше не пробовали это экстремальное развлечение, каждый из них решил сделать это с инструктором. Первой полетела Гейл, у нее все сложилось удачно. А вот инструктор Криса случайно забыл пристегнуть его к дельтаплану страховочными ремнями, и выяснилось это только в воздухе, когда они оторвались от земли на высоте 1200 метров.

Крису пришлось держаться одной рукой за перекладину дельтаплана, а второй — за инструктора, который в срочном порядке стал искать место для экстренной посадки. Изначально предполагалась, что полет будет проходить над лесом, под ними находились сплошные деревья, и сразу приземлиться было некуда. Когда Крис начал терять силы, инструктор попытался придержать его рукой, но это осложнило управление дельтапланом, который порывом ветра подбросило вверх. После этого Гурски стал сползать к земле еще стремительнее из-за высокой скорости и силы притяжения, он даже перехватился за ногу инструктора. В результате американец отделался сломанным запястьем и порванным сухожилием: ему пришлось спрыгнуть с дельтаплана, когда пилот заходил на посадку. Мужчину сразу же прооперировали.

Крис с юмором подходит к этому происшествию: "Это лучше, чем альтернативный исход", — говорит он. Гурски даже решил выложить в Сеть видео с комментариями о том, что происходит в разные моменты его неудачного полета.