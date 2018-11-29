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Интригующие факты о кругах на полях 

Рамблер 5 часов назад
Круги на полях появляются регулярно, но пока так и нет единого мнения, почему они формируются. Обращать внимание на это явление начали во второй половине прошлого века, когда агроглифы стали часто наблюдать в Великобритании. Широко распространена версия, что поля создаются шутниками, желающими разыграть общественность или привлечь внимание к собственной персоне, но далеко не во всех случаях это объяснение подходит.
Некоторые исследователи считают, что иногда агроглифы появляются в результате действия магнитных полей. Есть расчёты, показывающие, что примерно пятая часть кругов возникает по естественным причинам. Отклонение магнитных сил планеты «подрезает» стебли растений, заставляя их при падении формировать фигуры определённой формы. Разнообразие форм можно объяснить направлением магнитных полей.
Кстати, многие наблюдатели видят у кругов на полях шары света. Эти шары появляются перед образованием кругов или даже в процессе, так что можно предполагать, что эти явления взаимосвязаны. Однако и причина появления шаров света, и возможность их связи с образованием агроглифов так и не выяснены.
Смотрите ролик и узнайте, как можно определить, что круг на поле возник в результате работы мистификаторов, и где чаще всего видят агроглифы.
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Безумный мир , Видео , Места
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