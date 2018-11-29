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Гимнаст сделал почти 6-метровое сальто в воздухе 

WMJ.ru 1 час назад
Британский гимнаст пролетел почти 6 метров от одних брусьев к другим и установил мировой рекорд.
Эшли Уотсон из английского города Лидс выполнил сальто назад на перекладинах, преодолев в воздухе 5,87 метра. Достижение Уотсона официально зафиксировали для Книги рекордов Гиннеса. Он рассказал, что для установления рекорда ему понадобилось 8 попыток.
Не понимал, что побил рекорд, пока не повис на других брусьях. У меня получилось с шестой попытки, но согнул ноги и поэтому не выполнил планку идеально,
— рассказал спортсмен.
Решитесь побить его рекорд?
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