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Блогер пытался научить кота жать на кнопку, но зверь воспротивился 

Рамблер 3 часа назад
Стивен Робинсон, 25-летний блогер из Канады, решил запустить самодельную ракету. Сам старт механизма по задумке создателя должен был произвести его кот. Чтобы научить питомца нажимать на соответствующую кнопку, пришлось потратить на тренировки два месяца. Весь процесс блогер снимал и затем опубликовал смонтированное видео.
Изначально Стивен собирался обучить собаку, но быстро понял, что пес слишком просто поддается дрессировке и решил усложнить самому себе задачу.
Любимый кот Робинсона по имени Блю, правда, неохотно жал на кнопки, поэтому хозяину пришлось связать эту команду с приемом пищи. Каждый раз, когда кот нажимад "старт", питомцу давали корм. Затем Стивен начал добавлять голосовую команду "Запускай!".
Скриншот из видео
Спустя два месяца Стивен решил воплотить в жизнь задумку. Он вывез в поле все необходимое. Для Блю он собрал специальный вольер с местом для животного и допуском к кнопке. Но в самый ответственный момент кот отказался нажимать на пуск и просто разлегся в клетке.
Затем Стивен все-таки смог добиться того, чтобы зверь жал на кнопку, но его силы не хватало, чтобы привести в действие весь механизм. Запустить ракету все-таки получилось, но лишь с 22-й попытки.
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Стивен Робинсон , Безумный мир , Видео
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Блогер пытался научить кота жать на кнопку, но зверь воспротивился
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