Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вор украл у студента ноутбук и извинился 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos
В сети набирает популярность сообщение вора из Великобритании, который украл ноутбук студента и извинился. Посланием поделился сосед жертвы Стиви Валентайн (Stevie Valentine) на своей странице в Twitter.
Злоумышленник прислал письмо на email. Он попросил прощения за украденный ноутбук.
«Я очень бедный, и мне нужны деньги. Я не взял ваш телефон и кошелек, поэтому я надеюсь, что это немного сгладит ситуацию»,
— своеобразно извинился вор.
Каким-то образом преступник понял, что его жертва учится в университете, поэтому предложил ей помощь.
«Если на ноутбуке есть какие-то важные файлы для учебы, дайте мне знать, и я отправлю их на email»,
— написал вор, а затем еще раз извинился в конце письма.
Пост Валентайна всего за несколько дней набрал почти 70 тысяч ретвитов и более 220 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над неожиданным поступком злоумышленника.
«Если ему правда жаль, пусть напишет следующее эссе за студента», — пошутил один из комментаторов.
«И кто-то еще будет говорить, что у воров отсутствует понятие чести», — заявил другой.
Последние новости
Украина ограничит въезд для российских мужчин Названы три самых влиятельных фильма всех времен Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Комментарии
Безумный мир , Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Как выглядели динозавры на самом деле
Женщина 61 год не могла дышать сама6
Мужчина прожил 36 лет с близнецом в животе17
Тест на знание редких животных5
Видео
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
01:15
Гигантский петух нашел себе подружек
Безумный мир
02:25
Усталые корейцы предпочитают отдых в «тюрьме»
Безумный мир
10:18
Катаклизмы, которые могут убить цивилизацию
Истории
12:54
Сакральный смысл древних лабиринтов
Истории
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
05:31
Интригующие факты о кругах на полях
Безумный мир Места
05:33
Мифы, окружающие «Титаник»
Истории
10:14
Изобретал ли водку Менделеев
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение