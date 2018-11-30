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Почтальон вошел в историю, получив тюремный срок 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Почтальон"
Почти 400 000 лет за решеткой, согласно приговору суда, должен был провести испанский почтальон.
Габриэль Марч Грандос вошел в историю как человек, которому дали самый большой тюремный срок в истории. Он не был опаснейшим преступником, никого не убивал и не совершал краж. Просто почтальон халатно отнесся к своей работе.
За время работы почтальоном Грандос проигнорировал почти 43 000 писем, которые не доставил адресатам. Позже он их уничтожил. Правда, перед этим он вскрыл часть писем и обнаружив в них банковские чеки, просто присвоил деньги себе. Сумма, надо сказать, получилась немаленькая — около 50 000 евро.
По местным законам Пальма-де-Майорки за каждое не доставленное письмо почтальон может получить 9 лет лишения свободы. Именно такими цифрами и руководствовался суд в 1972 году, принимая решение о наказании. В итоге Грандосу предстояло отправиться в тюрьму на 384 912 лет, да еще и выплатить штраф около 19 миллионов евро.
Правда, суд «слегка» смягчил наказание, горе-почтальон получил 14 лет и два месяца заключения и штраф в 500 евро. Но Габриэль Марч Грандос вошел в историю как человек с рекордно долгим тюремным сроком, который когда-либо запрашивало обвинение.
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Безумный мир
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