Британку пригласили на свидание возле крематория

Вспомни свое самое неудачное свидание. Подумай, как можно было сделать его еще хуже. Придумала? А теперь представь себя на месте британки, которую пригласили на первое свидание на… похороны!

История такова. Они познакомились в интернете. На первое свидание он попросил ее надеть черное платье. Она, разумеется, волновалась, куда же они пойдут. Он заехал за ней, развлекал в машине разговорами. Когда машина остановилась, она прочла название здания, у которого они припарковались: «Крематорий».

Разумеется, она сильно удивилась такому странному выбору места. Он извинился и объяснил, что если бы предупредил заранее, она никогда бы не согласилась (и это логично).

Девушка поняла, что крупно влипла, но реальность оказалась еще более неожиданной. Хоронили его бабушку, и не так давно он расстался с девушкой, о которой много говорил родителям. Он обещал привезти ее на похороны для знакомства (странная идея, но для продолжительных отношений годится). Так что место этой девушки пришлось занять его новой знакомой.

Что же она сделала? По ее собственным словам, хотела вызвать такси и уехать. Потом представила, как долго будет ждать машину у крематория. К тому же, парень буквально висел на ней, рыдая. И она осталась на всю церемонию. Познакомилась с его матерью. После окончания мероприятия он отвез ее домой.

Виделись ли они потом? История умалчивает, но можно предположить, что мало кто захочет встречаться с человеком, способным придумать такое первое свидание!