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Самые загадочные лабиринты мира 

Рамблер 1 час назад
На планете и по сей существует множество лабиринтов, построенных в древности. По мнению учёных, старинные лабиринты не были предназначены для увеселения, они имели сакральную функцию. Эти лабиринты прекрасно сохранились и до сих пор задают специалистам загадки.
1. Большой Заяцкий остров, Россия. Большой Заяцкий остров входит в число Соловецких островов в Белом море на севере страны. Здесь расположено два десятка лабиринтов, возраст которых составляет около 3 000 лет. Лабиринты созданы из камней, а самое большое сооружение имеет 25 метров в диаметре. Кто и зачем соорудил лабиринты на острове, доподлинно неизвестно.
2. Шартрский собор, Шартр, Франция. Изначально в этом регионе обитали друиды, благодаря им Шартр и приобрёл славу места таинственного и мистического. Собор же построили поселившиеся здесь позже граждане. Строительство началось с 1194 года, а внутри на полу был выложен лабиринт из старых камней, длина которого — примерно 300 метров. С какой целью на полу собора выложили лабиринт, никто не знает, сегодня у исследователей нет по этому поводу даже гипотез.
3. Остров Бло-Юнгфрун, Швеция. Уже не один век остров имеет репутацию места загадочного, сюда часто приезжают искатели приключений. На остров нередко происходят странные и сверхъестественные события, а одной из его достопримечательностей является лабиринт. Возможно, сооружение из камней применяли для ловли рыбы: во время прилива в лабиринт попадала вода, а при отливе она уходила, оставляя жителям рыбу.
Смотрите ролик и узнайте о других лабиринтах, интригующих исследователей и сегодня.
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Безумный мир , Видео
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