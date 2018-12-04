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Китаянку провозгласили «королевой волков» 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Китаянка живет в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. Она воспитала 36 волков. Иллюстрацией ее дружбы с животными стал ролик выложенный изданием в Twitter.
С 1 декабря видео набрало более 38 тысяч просмотров и 2336 пометок «нравится». Пользователи поблагодарили авторов видео за историю новой «принцессы Мононоке». Некоторые из них припомнили утверждения зоологов, что волки не могут жить в неволе, и порадовались, что ученые ошибаются.
Профессиональный охотник оценил храбрость «королевы волков», и похвалил необходимые для взаимодействия с дикими животными навыки.
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