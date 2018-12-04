Что находится в центре нашей планеты

Считается, что Земле 4,5 миллиарда лет. Мы уже обошли все тайные уголки планеты, изучили животных, птиц и морских обитателей и даже отправились в космос. Но в этом месте пока никому побывать не удалось и вряд ли это произойдёт в ближайшее время. Речь идёт о толще Земли.

Из школьных учебников мы знаем, что «внутренности» планеты — это набор слоёв, однако это лишь схематичное общепринятое изображение. Что на самом деле находится на глубине десятков и сотен километров, не знает никто. Нам известно, что расстояние от поверхности Земли до её центра — примерно 6 000 километров, а самая глубокая рукотворная скважина, вырытая именно с целью исследования глубин, — протянулась вниз всего лишь на 12 километров. Составить схему строения планеты помогают косвенные методы, в том числе изучение землетрясений.

Когда происходит подземный толчок, импульсы опутывают Землю. Возникшие на одной стороне, они через некоторое время регистрируются на другой. Колебания идут через участки с различной структурой, которые определяют характеристики сигнала на выходе. Одни колебания способны проходить через жидкие и твёрдые структуры, другие — только через твёрдые. Вторые затухают на глубине около 3 000 километров, из чего учёные сделали вывод, что именно там, на глубине 3 000 километров, и начинается жидкое ядро.

Смотрите ролик и узнайте, как было доказано, что в центре планеты ядро твёрдое.