Розыгрыши, которые одурачили многих

Люди падки на всякого рода необычные новости. Поэтому порой некоторых бывает довольно легко обмануть. Есть розыгрыши, которые направлены на конкретного человека, но некоторым шутникам удалось одурачить весь мир.

Дерево спагетти

Конечно, всем известно, что макароны просто не могут расти на деревьях. А что, если в новостях вы увидите, как итальянцы собирают спагетти прямо с ветвей? В 1957 году шутники британского телевидения решили в День дурака выпустить в эфир сюжет о чудесном городке в Швейцарии, где фермеры выращивают «макаронные деревья». Удивительно, но многие приняли розыгрыш за чистую монету и атаковали телеканал звонками с просьбами объяснить, как правильно ухаживать за чудесными деревьями.

Летающие пингвины

Другую первоапрельскую шутку выпустила компания BBC . Авторы розыгрыша подготовили целый фильм о ранее неизвестном виде пингвинов, которые умеют летать. Сообщалось, что живут эти птицы в Антарктиде и даже в период особых холодов улетают греться в тропики Амазонки. Не поверить одному из уважаемых каналов многие зрители не смогли.

Бананадин

Не отстают от телевизионщиков и репортеры печатных изданий, стараясь перещеголять друг друга в остроумии. Так, в 1967 году в американской газете «Беркли Барб» вышла новость о том, что ученые изобрели новый психотропный препарат, схожий по своему действию с опиумом. Получить необходимое вещество специалисты якобы смогли из бананов. Нашлись те, кто в это поверил.

Единороги существуют

Более того, согласно утверждению газеты The Sun, выпустившей большой материал об этих волшебных животных, они живут на Луне. Репортеры газеты уверенно оперировали «уникальными» фактами и «правдивыми» заявлениями астрономов, которые якобы своими глазами видели единорогов на поверхности спутника Земли. Разумеется, позже журналисты признались, что «уникальная информация» была всего лишь розыгрышем, но многие успели поверить в чудо.

Захват планеты пришельцами